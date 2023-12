Robotnicza poczeka na inwestora

Nikt nie wziął udziału w przetargu na zakup niezabudowanej działki przy ul. Robotniczej. Władze miasta chcą za nią 1 milion 25 tysięcy złotych netto.

To już trzeci próba władz miasta dotycząca sprzedaży terenu o powierzchni około 2 tys. Metrów kw. Działka przeznaczona jest jest pod zabudowę usługową, a potencjalny nabywca będzie też musiał ustanowić służebność przejścia i przejazdu przez nieruchomość na rzecz właścicieli sąsiednich działek. Miałby rozpocząć zabudowę działki do końca 2027 roku i ją zakończyć do 31 grudnia 2029 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu, który odbył się 11 grudnia, wynosiła 1 milion 25 tysięcy złotych netto (plus podatek VAT). Nikt z potencjalnych inwestorów nie wpłacił jednak wadium i do licytacji nie doszło.

Wkrótce zapewne władze miasta spróbują ponownie wystawić działkę na sprzedaż.