Ruszył przetarg na rewitalizację parku Dolinka

Prezydent Elbląga podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji parku Dolinka i ogłosił już przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 15 czerwca.

- Wspaniały prezent na 30-lecie samorządu. Dziś (w środę, 27 maja) prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę dofinansowania na rewitalizację parku Dolinka. Wartość projektu wynosi 10 462 032,46 zł, przy czym kwota unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury to 8.888 477, 59 zł - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Dziś również prezydent podpisał specyfikację przetargową, co oznacza, że od razu przystępujemy do realizacji projektu. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem do 15 czerwca czekamy na oferty od wykonawców inwestycji. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na zrealizowanie tego zadania.

Projekt przewiduje m.in.odnowienie amfiteatru, budowę dwóch plaż nad rzeką Kumielą, miejsc do rekreacji dla każdej grupy wiekowej (w sumie ponad 70 urządzeń, w tym place zabaw, siłownie plenerowe, zjeżdżalnie itp.), nowe ścieżki pieszo-rowerowe. Całość ma być monitorowana.

