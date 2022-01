Rzeka Elbląg jak plac budowy

Dzisiaj odwiedziliśmy teren budowy drugiego etapu drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. W Nowakowie trwa budowa przyczółku mostu, a na rzece Elbląg – wzmacniane są kolejne odcinki nabrzeży. Zobacz zdjęcia.

Po inwestycji oprowadzał nas Bartosz Michalski, kierownik budowy z firmy Budimex, realizującej ten etap budowy drogi wodnej do Elbląga. Odwiedziliśmy trzy miejsca, w których prace są najbardziej zaawansowane.

W Nowakowie trwają przygotowania do budowy obrotowego mostu, obecnie stawiany jest jego przyczółek. Oba nabrzeża są wzmacniane specjalnym stalowymi ściankami, których elementy przypływają na plac budowy statkami z Gdańska (produkowane są w Luksemburgu, transportowane najpierw do Antwerpii, portem drogą morską do Gdańska, stamtąd przeładowane na mniejsze jednostki i rzekami docierają na miejsce). Byliśmy również w Batorowie i w rejonie Zatoki Elbląskiej, gdzie również trwają prace przy umocnieniu nabrzeży rzeki Elbląg. Jak wygląda obecny stan inwestycji pokazujemy na zdjęciach.

Ścianki wzmacniające w początkowym biegu rzeki Elbląg (fot. Anna Dembińska)

Przypomnijmy, że drugi etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga ma kosztować 574 miliony złotych. Budimex do czerwca 2023 roku ma zmodernizować rzekę Elbląg na długości ok. 10 km i zbudować nowy 104-metrowy most obrotowy w Nowakowie wraz z drogami dojazdowymi.

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące trzeciego, ostatniego etapu, inwestycji dotyczący pogłębienia toru wodnego. O kontrakt rywalizują konsorcja firm z Polski i Chin. Całość inwestycji ma być gotowa do końca 2023 roku.