Sąd odrzucił naszą skargę na bezczynność prezydenta

Nie możemy na razie przekazać Czytelnikom informacji o tym, jakie są warianty przebiegu drugiego etapu budowy ul. Wschodniej bis. Władze miasta twierdzą, że to wewnętrzne dokumenty urzędu i nie stanowią informacji publicznej. We wtorek (4 października) naszą skargę na bezczynność prezydenta w tej sprawie odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Przypomnijmy, że trwa budowa pierwszego etapu ul. Wschodniej bis, od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica. Ma kosztować 12,7 mln złotych i powstać do końca czerwca przyszłego roku. Prace projektowe nad drugim etapem budowy ulicy, od ul. Sybiraków, zostały przez prezydenta Elbląga wstrzymane z powodu braku funduszy, Przypomnijmy też, że przeciwko proponowanemu pierwotnie przebiegowi tego odcinka protestowali mieszkańcy Elbląga, którzy zebrali pod petycją ponad trzy tysiące podpisów.

Nasza redakcja domaga się cały czas od władz miasta ujawnienia planów związanych z drugim odcinkiem inwestycji. W urzędzie powstało siedem wariantów jego przebiegu, których prezydent nie chce upublicznić, twierdząc że to wewnętrzne dokumenty urzędu. Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ze skargą na bezczynność prezydenta w tej sprawie. Powoływaliśmy się w tej skardze na interes publiczny i orzecznictwo sądów w podobnej sprawie.

Prawnicy Urzędu Miejskiego w odpowiedzi ratusza na naszą skargę również powołali się na orzecznictwo sądów, uważając że prezydent nie musi takich informacji podawać do wiadomości publicznej. We wtorek (4 października) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym odrzucił naszą skargę. Z jakiego powodu? Tego właśnie chcemy się dowiedzieć, wystąpiliśmy do sądu o pisemne uzasadnienie tej decyzji. Gdy je otrzymamy, opublikujemy jego treść na portEl.pl Wówczas też podejmiemy decyzję, czy zaskarżymy orzeczenie WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wiceprezydent Janusz Nowak w lipcu tego roku przekazał nam jedynie te warianty przebiegu drugiego odcinka ul. Wschodniej (nazywane przez urzędników rozbudową ul. Sybiraków), które na zlecenie samorządu zdążyła opracować firma Neox z Gdańska.

- Żaden z nich nie został zatwierdzony, a ostatecznie prace wstrzymano. Informacyjnie przesyłam dwie trasy przedstawione przez projektanta, stanowiące materiał roboczy. Informuję, że do czasu wstrzymania prac koncepcyjnych projektant nie przedstawił autorskiego przebiegu ul. Sybiraków - napisał w piśmie do naszej redakcji Janusz Nowak.

Te warianty robocze są tożsame z tymi, które wywołały protesty mieszkańców.

Wariant roboczy nr 1

Wariant roboczy nr 2