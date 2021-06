Sadowa ma być jak nowa

Ulica Sadowa po zakończeniu budowy osiedla mieszkaniowego i domów jednorodzinnych czeka modernizacja, którą wspólnie sfinansują samorząd i inwestor. Ratusz właśnie ogłosił, że miejską część inwestycji zrealizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zobacz, jak ulica wygląda obecnie.

Sadowa ma przejść modernizację do listopada 2021 roku. Tak przynajmniej wynika z porozumienia, jakie jeszcze w lutym 2018 prezydent Elbląga zawarł z inwestorem osiedla. Zgodnie z jego zapisami firma El Invest wybudowała sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach al. Grunwaldzkiej z Sadową i Komeńskiego, a także dodatkowe drogowe połączenie osiedla z ul. Komeńskiego. Zobowiązała się także do położenia nowej nawierzchni ulicy Sadowej na odcinku od al. Grunwaldzkiej do Willowej i przebudowy chodnika po stronie osiedla.

Jaki będzie w takim razie udział miasta w tej inwestycji? Zgodnie z umową, samorząd sfinansuje przebudowę chodnika od strony SP nr 16, a także położenie nowej nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika od ul. Willowej do Kochanowskiego. Ratusz swoją część prac chce zlecić Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej bez przetargu w trybie tzw. in house, na co pozwala ustawa o zamówieniach publicznych.

- Trwają negocjacje z EPGK na temat ceny i terminu realizacji. Odbyło się już pierwsze spotkanie, planowane jest kolejne. Informacja o kosztach i terminie realizacji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.