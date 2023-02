Stokota zbuduje na Modrzewinie nową fabrykę

Obecnie firma działa w halach przy ul. Niskiej (fot. Anna Dembińska)

Firma Stokota, produkująca w Elblągu cysterny do przewozu paliw, gazów, ad-blue i innych substancji niebezpiecznych planuje zbudować nowe hale produkcyjne na Modrzewinie i zatrudnić dodatkowo około 100 osób w latach 2023-2024. Spółka właśnie sfinalizowała zakup ok. 4 ha gruntów pod tę inwestycję od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Zakup tych gruntów jest częścią długofalowej strategii firmy, zmierzającej do ekspansji na nowych rynkach, której początkiem było przejęcie firmy MSC Polska - informuje spółka.

Stokota to firma z kapitałem belgijskim działająca od lat 60., posiadająca w Polsce dwa oddziały – w Elblągu i Kielcach. Firma działa od 2000 roku w pozamechowskich halach przy ulicy Niskiej 2. Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Elblągu. Stokota w Polsce zatrudnia blisko 300 pracowników, z czego prawie 190 w Elblągu.. - W związku z sytuacją rynkową w sektorze energetycznym, zapotrzebowanie na pojazdy do przewozu paliw i gazów drogą lądową, na rynkach europejskich znacząco wzrosło. Stokota planuje podwoić swoją produkcję w bardzo krótkim okresie aby sprostać wymaganiom rynkowym. Istniejąca infrastruktura uniemożliwia nam produkcję większej ilości pojazdów oraz wdrażanie nowych technologii. Obecny pakiet zamówień wypełnia moce produkcyjne w obu lokalizacjach do trzeciego kwartału 2023 roku. Naturalną konsekwencją koniunktury rynkowej było podjęcie przez zarząd strategicznej decyzji o dalszym rozwoju, związanej z budową nowej fabryki w Elblągu – mówi Leszek Tomaszewski, wiceprezes firmy Stokota, dyrektor generalny. Fabryka ma powstać na Modrzewinie, na kilku działkach pozyskanych przez firmę Stokota od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zakup został sfinalizowany 31 stycznia. Trwa proces projektowania nowej inwestycji, by inwestor mógł wystąpić o pozwolenie na budowę. - Braliśmy pod uwagę wiele lokalizacji, jednak tereny na Modrzewinie w największym stopniu spełniały nasze oczekiwania. Działka oferowana przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną była optymalna dla naszych potrzeb. Planujemy również dokupić dodatkowo przylegającą działkę z Urzędu Miasta w celu powiększenia terenów inwestycyjnych. Na zakupionym terenie powstaną hale produkcyjne budowane w trzech etapach o łącznej powierzchni około 25 000 mkw. Inwestycja ta ma na celu przeniesienie fabryki z ulicy Niskiej do nowej lokalizacji – mówi Leszek Tomaszewski. Plany inwestycyjne na lata 2023-2027 to około 150 mln złotych. - W tym roku rozpoczniemy proces projektowania hal produkcyjnych oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pierwszym etapem będzie przeniesienie do nowej lokalizacji montażu pojazdów. Etap ten obejmuje również inwestycję w nowy proces produkcyjny, którym jest lakierowanie pojazdów - dodaje Leszek Tomaszewski. - Budowa hal w kolejnych etapach umożliwi nam stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego. Jednym z celów nowo powstałego centrum będzie zaprojektowanie cysterny do transportu wodoru. Natomiast strategia krótkoterminowa obejmuje dalsze inwestycje w obecnej lokalizacji, której celem jest zbudowanie nowej automatycznej linii produkcji cystern do przewozu LPG. Docelowo linia ta zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji. Tylko w 2023 roku planowane inwestycje opiewają na kwotę około 10 mln złotych. Wszystkie planowane inwestycje umożliwią nam zdecydowane zwiększenie wolumenu produkcyjnego - dodaje. (fot. Anna Dembińska) - Nowa inwestycja pozwoli nam na ekspansję działalności produkcyjnej w Elblągu oraz dywersyfikację branż produkcyjnych. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę, wpływają między innymi na optymalizację kosztów związanych z transportem pomiędzy oddziałami firmy Stokota, jak również na znaczne zredukowanie śladu węglowego - mówi Piotr Karczewski, dyrektor operacyjny firmy Stokota. - W nowych halach rozważamy instalację odnawialnych źródeł energii. W trosce o środowisko naturalne, produkcja odbywać się będzie w najwyższych standardach dla obiegu zamkniętego, z odzyskiem wody oraz wyeliminowaniem emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wraz z nową inwestycją Stokota planuje również docelowo znaczny wzrost zatrudnienia. - Będziemy w najbliższych latach potrzebować około 100 nowych pracowników, w tym 30-40 osób do działu lakierniczego, planowanego w ramach nowej inwestycji. Aktualnie poszukujemy monterów, spawaczy, elektryków, mechaników samochodowych oraz hydraulików – mówi wiceprezes Leszek Tomaszewski. Inauguracja nowej fabryki firmy Stokota na Modrzewinie jest planowana w 2026 roku.

RG