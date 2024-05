Tak wygląda po przebudowie port we Fromborku

17 mln zł kosztował remont fromborskiego portu. Przede wszystkim powiększono i pogłębiono basen portowy. Podniesiono też nośność nabrzeży. Zobacz zdjęcia.

Inwestorem był Urząd Morski w Gdyni, który zorganizował w środę (29 maja) spotkanie dla prasy podsumowujące całość prac. Uczestniczył w nim Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym odpowiada za gospodarkę morską i wodną oraz żeglugę śródlądową.

- Nie przyjechałem tutaj, aby się czymś chwalić. To, co zostało zrobione we Fromborku jest efektem pracy wszystkich zaangażowanych w remont portu osób. Dla rządu małe porty są równie ważne. Naszym zadaniem jest wspieranie takich inwestycji. Ten port to ważna szansa dla rozwoju turystycznego tego miasta – mówił Arkadiusz Marchewka.

Wspomniał również o elbląskim porcie. - Będziemy kontynuować pogłębienie toru podejściowego do portu w Elblągu. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a miastem na tę inwestycję. Przekop Mierzei Wiślanej może się stać wówczas użyteczny - podkreślił Arkadiusz Marchewka.

W wyniku przebudowy poprawiły się parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m).

- Celem przebudowy było zwiększenie głębokości technicznych w porcie. Zwiększyliśmy je z 1,5 m do 2,5 m dzięki wbiciu ścianek szczelnych. Falochrony objęte były tylko remontem dotyczącym nawierzchni, oznakowania nawigacyjnego i wymianą linii odbojowej. Remont wnętrza portu wiązał się z wbiciem nowych ścianek szczelnych. Całość konstrukcji jest kotwiona. Polery mają nośność 15 ton (59 sztuk), 10 ton (16 sztuk). Są zainstalowane co 6 metrów. Pokazuje to ilość miejsc postojowych, zarówno dla rybaków jak i żeglugi białej oraz turystycznej. Podniesiona została też nośność nabrzeży i ciągów pieszych. Poprzednio były to nośności na poziomie pół oraz jednej tony na metr kwadratowy. Obecnie są to 2 tony – mówił Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni.

Obecnie Urząd Morski w Gdyni przygotowuje wniosek zawiadamiający o zakończeniu robót. Potem będą obiory. Do użytkowania port oddany zostanie w czerwcu.