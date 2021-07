Tak zmienia się Fromborska

(fot. Anna Dembińska)

Do końca września ma zakończyć się przebudowa ulicy Fromborskiej na odcinku od Królewieckiej do Ogólnej. W środę na powstałej wzdłuż ulicy ścieżce rowerowej ma być kładziona nawierzchnia asfaltowa. Co obecnie dzieje się na placu budowy? Zobacz zdjęcia.

Przebudowa ul. Fromborskiej zbliża się powoli do końca. - Wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Królewieckiej, przebudową i zabezpieczeniem sieci podziemnych pod południową częścią ronda, ułożone zostały krawężniki przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Królewiecka – Fromborska, przygotowano konstrukcję na południowej części ronda, ułożono podbudowę i warstwę wiążącą na rondzie oraz dwóch wlotach. Na odcinku od Ogólnej do Królewieckiej wykonane zostały chodniki, zatoki autobusowe oraz podbudowa ścieżki rowerowej, ułożona została warstwa wiążąca na jezdni ul. Fromborskiej – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jak informują urzędnicy, w najbliższym czasie na części nowo powstałego ronda, po której odbywa się już ruch, dokończone zostaną prace związane z usuwaniem kolizji infrastruktury podziemnej oraz prowadzone będą prace drogowe. - Obecnie utrzymany jest ruch wahadłowy. W środę planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Fromborskiej. Zakończenie zadania planowane jest do końca września 2021 r – dodaje Łukasz Mierzejewski. Przypomnijmy, że wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego, które wygrało przetarg w tej sprawie. Koszt inwestycji to 3,5 mln złotych, miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie 2 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

RG