Teatr z finansowym zastrzykiem

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podpisano kolejne umowy na unijne dofinansowanie projektów z zakresu kultury i dziedzictwa. 2,7 mln zł unijnego dofinansowania zostanie rozdzielone między sześciu beneficjentów, w tym elbląski teatr. Co się w nim zmieni?

- Dzięki inwestycjom w poszczególnych instytucjach zostanie stworzona nowa bądź zmodernizowana dotychczasowa oferta kulturalna dostosowana do potrzeb współczesnego odbiorcy - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Finalizujemy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i pojawiła się możliwość dofinansowania dodatkowych konkursów z zakresu kultury. Wszystkie te inicjatywy są bardzo ciekawe. Cieszę się, że z sześciu podpisywanych dzisiaj umów aż pięć z nich to działania jednostek samorządu województwa. Pamiętajmy, że już niebawem ruszy nowy okres programowania na lata 2021-2027, a tam również znajdą się duże pieniądze na tego typu działania – zapowiada marszałek.

Jak podaje w informacji prasowej Urząd Marszałkowski, łączna wartość wszystkich projektów wynosi blisko 4 mln zł, z czego 2,7 mln stanowi unijne dofinansowanie.

Jak konkretnie przedstawia się wsparcie finansowe dla Teatru im. A. Sewruka? Całkowity koszt projektu obejmującego modernizacje to 1,13 mln zł; kwota dofinansowania wynosi 816 tys. zł. Chodzi o wyposażenie przebudowywanych kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją oświetlenia, systemu audio i realizatorsko-nagraniowego Dużej Sceny. Zostaną zakupione nowe systemy realizatorsko-nagraniowy i audio-wizualny, a także zestaw do sterowania oświetleniem oraz inteligentny system oświetlenia i efektów.

Przypomnijmy, ż wcześniej elbląski teatr został objęty unijnym projektem „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej". Jego celem jest "dostosowanie teatru do nowoczesnej działalności kulturalnej". Polega m. in. na "remoncie i przebudowie istniejących powierzchni, rozbudowie teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzeń funkcyjną tzw. małą scenę, salę prób czytanych i sytuacyjnych i zaplecze techniczne, zwiększeniu powierzchni ekspozycyjnych, zakupie i instalacji wyposażenia pracowni tematycznych itp. Ten projekt ma wartość ponad 14 mln zł. Dodajmy, że teatr doczekał się zmian wizualnych od zewnątrz, w budynku wykonano m. in. termomodernizację.