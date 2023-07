Teren obok EPT na sprzedaż

Władze Elbląga chcą sprzedać dwie niezabudowane działki o łącznej powierzchni ponad 1,3 hektara, znajdujące się obok Elbląskiego Parku Technologicznego przy ul. Sulimy. Cena wywoławcza - 1 mln 290 tys. złotych netto.

Przetarg odbędzie się 18 września, ogłoszenie o jego przeprowadzeniu pojawiło się właśnie Biuletynie Informacji Publicznej Elbląga. Na sprzedaż zostały wystawione dwie niezabudowane działki – jedna o powierzchni 0,6 ha, druga - 0,75 ha, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w przeważającej części zabudowę produkcyjną, składy i magazyny, a także zabudowę usługową.

Cena wywoławcza obu nieruchomości to łącznie 1 mln 290 tys. zł netto (plus podatek VAT). Jej nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2027 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 roku.