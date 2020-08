Trwa budowa kanału żeglugowego

Trwają pracę przy budowie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywany jest port osłonowy oraz dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających kanałem jednostek. Zobacz zdjęcia.

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywany jest port osłonowy (falochron zachodni i wschodni). Na falochronie zachodnim wykonano już 65 proc. prac, a pogrążanie tej konstrukcji powinno zakończyć się we wrześniu. Montowane będą także na nim kleszcze i ściągi, konstrukcja zostanie zasypana piaskiem, a następnie kamieniem narzutowym.

- Obecnie trwają prace na morskim odcinku falochronu zachodniego – mówi Bartosz Zabłocki kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix. Budujemy grodze, czyli rząd dwóch ścianek. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć główne roboty czerpalne, pozwalające nam na przyjęcie statków ze Skandynawii z kamieniem hydrotechnicznym, który zostanie wykorzystany do budowy narzutów na falochronie wschodnim i zachodnim.

Dostawy kamienia trafią na budowę nie tylko ze Skandynawii. Już realizowane są dostawy kamienia z polskich kopalń na południu kraju. Większość dostawców oraz podwykonawców pracujących na budowie to firmy polskie, często wywodzące się z regionu. Na terenie budowy zlokalizowano węzeł betoniarski, aby zmniejszyć, w miarę możliwości, transport po lokalnych drogach.

Prace przy kanale żeglugowym toczą się zgodnie z harmonogramem. W części północnej i południowej powstającego kanału wykonywane są roboty ziemne i pogrążane są kolejne ścianki. W miejscu wykonywanej śluzy powstaje szczelna przesłona w technologii jet-groutingu (iniekcja strumieniowa – proces wzmacniania podłoża gruntowego, polegający na mieszaniu gruntu z zaczynem tłoczonym pod ciśnieniem).

Powstają mosty

Aktualnie realizowany etap inwestycji to również dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających kanałem jednostek. Od początku jednym z założeń było zapewnienie priorytetu ruchu kołowego w rejonie kanału żeglugowego.

Z dwóch, bardziej zaawansowany jest most południowy, którym w połowie przyszłego roku, przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, przejadą pierwsze samochody. Kończą się na nim prace żelbetowe, a rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych.

- Zostały już wykonane wszystkie podpory mostu południowego – mówi Mariusz Janczewski zastępca dyrektora kontraktu konsorcjum NDI/Besix. Trwają końcowe prace żelbetowe związane z wykonywaniem skrzydełek oraz ścianek zaplecznych na podporach skrajnych. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć prace żelbetowe na obiekcie północnym.

Toczą się już prace związane z wytworzeniem konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu, a pierwsze elementy powinny na przełomie września i października trafić na plac budowy.

Powstaje także budynek Bosmanatu. Tu wykonywane są prace murarskie na kondygnacji parteru oraz roboty żelbetowe na stropach.

Wiele dzieje się też przy powstającym, nowym układzie drogowym: wykopy, nasypy, humusowanie skarp, stabilizacja – to prace już wykonane, które będą trwały też w kolejnych tygodniach.

Po stronie powstającej na Zalewie Wiślanym sztucznej wyspy pogrążane są kolejne stalowe ścianki szczelne, które wyznaczają jej przyszły kształt. We wrześniu rozpocznie się montaż ściągów ścianki i roboty czerpalne.

- Z tygodnia na tydzień widać zmiany i zgodny z założeniami postęp prac. Konstrukcje hydrotechniczne, związane z pogrążaniem ścianek szczelnych, to docelowo ok. 16 tys. metrów bieżących, natomiast łączna kubatura robót ziemnych wyniesie ok. 3 mln metrów sześciennych. Urząd Morski w Gdyni, który jest Inwestorem całego przedsięwzięcia, czeka obecnie na rozstrzygnięcie przetargu na drugą część budowy drogi wodnej, a mianowicie obudowę rzeki Elbląg wraz z nowym mostem w Nowakowie. Dzisiaj natomiast, otwarte zostaną oferty na dostawę nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej, która ma pracować przy utrzymaniu toru wodnego, a także być wykorzystywana w innych miejscach administrowanych przez nasz urząd – mówi kpt. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przypomnijmy, aktualnie realizowany etap inwestycji obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę nowego układu drogowego z obrotowymi mostami o konstrukcji stalowej, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć ok. 1 km długości i 5 metrów głębokości. Całkowita długość nowej drogi wodnej to 22 800 m.

Czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a polsko - belgijskim konsorcjum NDI/Besix to 32 miesiące od podpisania umowy (miało to miejsce 4 października 2019 roku w Kapitanacie Portu Elbląg).