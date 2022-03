Tu ma powstać osiedle domków

Teren przy ul. Druskiennickiej, na którym ma powstać osiedle domków jednorodzinnych, znalazł inwestora. W przetargu, ogłoszonym przez władze miasta, najwyższą cenę – 4,3 mln złotych netto – zaoferowała firma z Krakowa.

Miasto wystawiło na przetarg teren o powierzchni 4,3 hektara za cenę wywoławczą 4 mln zł netto. W licytacji wzięło udział trzech oferentów, najwyższą cenę 4,3 mln zł netto zaproponował przedstawiciel firmy Dagmas Invest, spółki z Krakowa, istniejącej od października ubiegłego roku. Ma na nim zbudować nowe osiedle domków jednorodzinnych.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia przyłączy wodociągowych i ciepłowniczych do nowego osiedla, a także do zbudowania na własny koszt z płyt betonowych dalszego odcinka ul. Druskiennickiej. Będzie również zobowiązany do rozpoczęcia budowy osiedla domów jednorodzinnych do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.