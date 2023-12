Umowa na dzierżawę Góry Chrobrego podpisana

Prezydent Elbląga, tak jak zapowiadaliśmy, podpisał umowę dzierżawy 34 hektarów gruntów, w których skład wchodzi Góra Chrobrego. Potwierdziły się nasze informacje o tym, co inwestor ma zamiar na tym obszarze zrobić.

Przypomnijmy, że umowa dzierżawy obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku przez 20 lat. Dzierżawcą jest firma Urban Construction z Elbląga, znana z organizacji w naszym mieście zawodów off-roadowych na Modrzewinie.

- Koszt dzierżawy to 165 tys. zł. rocznie. Kwota ta będzie pomniejszona w ciągu pierwszych pięciu lat tj. w czasie realizacji zaplanowanych inwestycji. Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne i zrealizowania inwestycji wynikających z przedstawionej w przetargu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz złożonego harmonogramu. Koncepcja zagospodarowania zakłada wykorzystanie dzierżawionego terenu zarówno latem, jak i zimą. Całościowe zagospodarowanie terenu ma nastąpić w ciągu 5 lat. Realizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego podzielona została na cztery etapy – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

W pierwszym etapie, do końca grudnia 2026 roku, mają powstać tory do downhillu, kolejka tyrolska i tory to zjazdów na pontonach. W drugim etapie, do końca 2027 r., powstać ma park linowy, pole do paintballa, strzelanek ASG, punkty gastronomiczne i wypożyczalnia sprzętu. Trzeci etap inwestycji ma się rozpocząć i zakończyć w 2028 roku, przewiduje budowę stoku narciarskiego z igielitem i kolejką grawitacyjną.

- Ostatni czwarty etap zakończony zostanie w końcem 2029 roku. Zakłada on powstanie punktu widokowego, parku zwierząt, saunarium. Dzierżawca planuje również stworzenie możliwości morsowania w okresie zimowym u podnóża Góry Chrobrego oraz wytyczenie i oznakowanie ścieżki turystyczno-spacerowej oraz ścieżki o charakterze edukacyjnym – informuje Joanna Urbaniak. - Podczas sezonu letniego będzie można korzystać ze wszystkich atrakcji. W okresie zimowym – w zależności od warunków pogodowych dostępna będzie większość atrakcji z rozszerzeniem o naturalny śnieg na stoku narciarskim czy zjazdach pontonowych.

Jak dodaje urzędniczka, dzierżawca „po uruchomieniu kompleksu planuje również powstanie w nim centrum biegowego oraz atrakcje związane z paralotniami i spadochronami. Zakłada również powstanie hotelu wraz z restauracją oraz kolei widokowej”.

W pierwszych pięciu latach dzierżawca będzie miał bardzo dużą bonifikatę w czynszu. Za pierwszy i drugi rok zapłaci tylko 5 procent rocznego czynszu, a więc minimum 7,5 tys. złotych, za trzeci i czwarty - 25 procent stawki (minimum 37,5 tys. zł), za piąty rok – połowę, a dopiero od 6. roku (a więc po zrealizowaniu inwestycji) stawka czynszu rocznego wyniesie 100 procent.