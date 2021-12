Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu zaprasza na szkolenie online na platformie MS TEAMS.

Temat: Zmiany w podatkach dochodowych w związku z wprowadzeniem uregulowań Polskiego Ładu.

Termin: 17 grudnia, godz. 10.00

Zagadnienia:

zmiany w skali podatkowej

likwidacja odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

ulgi podatkowe (dla klasy średniej, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów)

zatrudnianie na czarno

zmiana stawek w ryczałcie, zmiany w zakresie definicji wolnego zawodu oraz w zakresie najmu, amortyzacja nieruchomości

zmiany w karcie podatkowej

zmiany w CIT (minimalny podatek CIT, koszty usług niematerialnych, zmiany w estońskim CIT, nowe ulgi)

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 17 grudnia, do godz. 8.00 na adres e-mail urzędu us.elblag@mf.gov.pl. Zgłoszone osoby otrzymają dzień przed szkoleniem link dający możliwość zalogowania się do spotkania.