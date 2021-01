W Elblągu zarobki gorsze niż w Braniewie. Olsztyn nam ucieka

W których miastach w kraju najlepiej się zarabia? Sprawdził to Główny Urząd Statystyczny, obliczając medianę dla każdego z miast, porównując dane za 2018 rok. Czołówkę otwiera oczywiście Warszawa, następne są Wrocław, Kraków i Gdańsk. Jak na tym tle wypada Elbląg?

Skąd GUS wziął dane na temat zarobków w poszczególnych miastach? Z informacji zawartych w rejestrach podatkowych, które na potrzeby statystyki przekazało Ministerstwo Finansów. Dane dotyczą 2018 roku i obejmują przychody oraz dochody wykazane przez podatników w najpopularniejszych formularzach PIT.

- Analiza dokonana w niniejszej pracy dotyczy przychodów podatników oraz dochodów wybranej grupy podatników, tzn. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (osoby otrzymujące należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy) – informuje Główny Urząd Statystyczny. W badaniu wykorzystano medianę płac, co jest o wiele dokładniejszą metodą niż wyliczenia średniej zarobków (co GUS podaje co miesiąc).

Co z danych GUS wynika? Najlepiej – co nie powinno dziwić - zarabiają mieszkańcy Warszawy. Mediana dochodu za 2018 rok wynosi ponad 55 tys. złotych. Drugi na liście miast wojewódzkich jest Wrocław – 46,4 tys. zł, trzeci Kraków – 45,5 tys. zł, czwarty Gdańsk – 44,2 tys. zł, piąty Poznań – 42,6 tys. zł. Wysokie szóste miejsce zajmuje Olsztyn (41,1 tys. zł), który wyprzedził m.in. Katowice (41 tys.), Opole (40,9 tys.), Rzeszów (40,6 tys.) i Lublin (39,2 tys. zł). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wszystkie miasta w Polsce, to Warszawa nadal jest pierwsza, ale drugie miejsca zajmuje... Podkowa Leśna (52,5 tys. zł), trzecie – Bogatynia (49,7 tys. zł), czwarte Piaseczno – 49,6 tys. zł), a piąte – Ożarów Mazowiecki (49,6 tys. zł), w większości podwarszawskie miejscowości.

Jak na tym tle wypada Elbląg? W 2018 roku mediana dochodów wynosiła w naszym mieście 35 487 złotych, a więc o prawie 6 tysięcy zł mniej niż w Olsztynie. Co ciekawe, lepiej w tych statystykach od Elbląga plasuje się niewielka Lubawa (37,3 tys. zł), a także... Braniewo (38 tys. zł) czy podolsztyńskie Barczewo (35,8 tys. zł). Niewiele do elbląskich zarobków brakuje mieszkańcom Pasłęka (34,3 tys. zł), Olecka (34,8 tys. zł), Dobrego Miasta (35 tys. zł) czy Biskupca. Dwie ostatnie miejscowości leżą w bliskiej odległości od Olsztyna, który jako stolica województwa silnie na nie oddziałuje.

Najgorzej pod względem zarobków w miastach naszego regionu wygląda sytuacja w Bisztynku (25,7 tys. zł rocznie), Sępopolu (26,4 tys. zł) i Rucianem-Nidzie – 25,6 tys. zł.

