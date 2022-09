Wejście do remontu

Stadion Miejski przy ul. Agrykola 8 czeka na poważny remont. Na razie ratusz ogłosił przetarg na wykonanie okrojonego projektu, który w ubiegłym roku wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Co zostanie zrobione?

Ratusz ogłosił przetarg na modernizację wejścia na Stadion Miejski przy ul. Agrykola 8. To okrojony projekt, który wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim w ubiegłym roku. Inicjatywa zdobyła poparcie 1412 mieszkańców Elbląga. W tym roku podjęto decyzję o okrojeniu projektu - głównie ze względu na fakt, że stadion i jego okolice są objęte ochroną konserwatorską. - W związku z wydanymi zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z 23.02.2022 r., negatywnie odnoszącymi się do budowy miejsc parkingowych oraz prowadzącej do nich drogi dojazdowej, postanowiono zrezygnować z tego zakresu. Z uwagi na wysokie koszty wykonania pełnej inwentaryzacji, projektu rozbiórki i projektu budowy odtworzeniowej postanowiono zrezygnować z przeniesienia zabytkowego budynku kasowego od ul. Wspólnej - informował Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza w maju tego roku. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

Ratusz ogłosił przetarg w ramach którego szuka wykonawcy. Co ma być zrobione? Na stadionie powstanie sanitariat oraz depozyt dla kibiców, zmodernizowane zostaną kasy biletowe (odnowa elewacji i naprawa dachu) i naprawiona będzie nawierzchnia przed stadionem oraz ogrodzenie.

Najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.). Oferty można składać do 6 października. Tego dnia powinniśmy również poznać wycenę potencjalnych wykonawców oraz kwotę jaką na inwestycję przeznaczyli urzędnicy.