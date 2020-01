Wiceprezydent Nowak w sprawie ciepła

Po publikacji artykułów „Ciepłownicza saga” i „Nie ma przełomu w sprawie ciepła” do naszej redakcji wpłynęło sprostowanie od Janusz Nowaka, wiceprezydenta Elbląga, którego treść poniżej publikujemy.

W nawiązaniu do poniższych artykułów „Ciepłownicza saga (opinia nadesłana)" i „Nie ma przełomu w sprawie ciepła” wnoszę o umieszczenie sprostowania:

1. Dysponowałem i dysponuję upoważnieniem Prezydenta do prowadzenia rozmów i to jasno zakomunikowałem partnerom podczas spotkania. Prezydent nie godzi się na kontynuowanie rozmów, które nie wnoszą niczego nowego do sprawy. Nadal oczekujemy na przedstawienie, zapowiadanego przez EKO, docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. To będzie podstawą do wznowienia rozmów.

2. Oczekujemy kolejnego spotkania z URE, o co wystąpił EPEC.

3. Działając w interesie mieszkańców dążymy do trwałego rozwiązania tej sytuacji. Przyjęte rozwiązania nie mogą stanowić dodatkowego obciążenia kosztami mieszkańców przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw ciepła w najbliższych sezonach grzewczych.

Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga