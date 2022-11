Władze miasta i spółki: EPWiK nie jest na sprzedaż

Pełnomocnik inicjatorów referendum twierdzi, że w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji trwają prace przygotowawcze do prywatyzacji spółki. - To bzdura, informacje wyssane z palca – odpowiada prezydent Elbląga. Dementuje też takie rewelacje dyrektor spółki.

Stefan Rembelski stwierdził, że wie z dwóch niezależnych źródeł (nie chciał ich podać, twierdząc że musi swoje źródła chronić), że w EPWiK trwają analizy, zmierzające do rozpoczęcia procesu prywatyzacji tej miejskiej spółki.

- Co to będzie oznaczało dla elblążan? Możemy się posiłkować przykładem takiej operacji, która została przeprowadzona w Gdańsku, w niedługim okresie czasu ceny wody i za odprowadzanie ścieków podwoją się – stwierdził pełnomocnik inicjatorów referendum. - Podobną sytuację mieliśmy już w Elblągu pod koniec kadencji śp. prezydenta Henryka Słoniny, który chciał sprzedać EPEC. Wówczas Rada Miejska zablokowała ten pomysł. Prawdopodobnie wrócimy do takiej sytuacji, gdzie będzie podejmowana próba sprzedaży EPWiK. To by się jasno łączyło z pewnymi ruchami kadrowymi, które zostały wykonane w tym przedsiębiorstwie. Ponieważ nowy prezes nie jeste specjalistą z tej branży, natomiast ma pewną wiedzę i umiejętności w kierunku przeprowadzania takich operacji w kierunku komercjalizacji. Przed tym chcemy przestrzec i uwrażliwić zarówno radnych, jak i mieszkańców – stwierdził.

Na wypowiedzi Stefana Rembelskiego zareagował prezydent Elblaga Witold Wróblewski, który określił je jako „wyssane z palca”.

- Informacje o rzekomych przygotowaniach do sprzedaży udziałów w spółce EPWiK są kompletną bzdurą. Po raz kolejny Pan Rembelski używa kłamstw, które nie są poparte żadnymi dowodami. Nie ma i nigdy nie było takich planów. Nie po to prowadzimy w EPWiK najdroższą w historii miasta inwestycję, związaną z oczyszczalnią ścieków, czy wcześniej z kompleksowym zabezpieczeniem mieszkańców w wodę, aby ten majątek sprzedać. Informacje, które są wyssane z palca mają jedynie na celu wzbudzić niepokoje wśród mieszkańców. Zastanawiam się, co jeszcze wymyśli Pan Rembelski w prowadzonej przez siebie kampanii, aby zaistnieć w opinii publicznej – komentuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Wysłaliśmy też pytania w tej sprawie do kierownictwa EPWiK. Dyrektor Marek Misztal odpisał nam, że „w spółce nie są prowadzone ani planowane żadne prace dotyczące sprzedaży udziałów w EPWiK”. - W każdym przedsiębiorstwie na bieżąco wykonywane są różnego rodzaju analizy, w tym finansowe. To podstawa w prowadzeniu biznesu. EPWIK nie prowadzi żadnych analiz, które miałyby być wykorzystane do podejmowania decyzji właścicielskich – stwierdził dyrektor EPWiK.

Dodał również, że spółka nie prowadzi obecnie żadnych działań dotyczących zmian obowiązujących obecnie taryf za wodę i odprowadzania ścieków. Przypomnijmy, że obecna taryfa obowiązuje do 2024 roku i przewiduje co roku zmiany, o czym pisaliśmy tutaj.

Prezydent Elbląga odniósł się także w komentarzu przesłanym do naszej redakcji do krytyki pełnomocnika ds. referendum w sprawie budżetu Elbląga na 2023 rok. Przypomnijmy, że Stefan Rembelski stwierdził, że budżet jest niedoszacowany o kwotę 34 mln złotych i radni powinni go przygotować w bardziej ostrożnej wersji.

- Co do kwestii budżetowych to trudno nawet odnieść się do tych zarzutów. Raz jeszcze pragnę podkreślić, że budżet na rok przyszły jest zbilansowany i nie zakłada zaciągania żadnych nowych zobowiązań. W poniedziałek na debacie budżetowej była okazja dla mieszkańców, aby wyrazić swoje zdanie na temat projektu. Pan Rembelski jakoś nie miał odwagi przyjść na merytoryczną dyskusję – stwierdził Witold Wróblewski. - Wzywam więc Pana wiecznego kandydata, który próbuje ugrać swój kapitał polityczny na nieprawdziwych informacjach, do zaprzestania ich rozpowszechniania i do publicznego sprostowania swoich kłamstw.