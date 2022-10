Woda w dół, ścieki w górę

Mieszkańcy Elbląga zapłacą od 12 października więcej za odprowadzanie ścieków. Zmniejszy się za to taryfa za zużycie wody.

Taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków, po zmianie przepisów, zatwierdza dla poszczególnych samorządów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak było jeszcze kilka lat temu – rady gmin. Taryfa dla Elbląga została ustalona jeszcze we wrześniu 2021 roku na okres trzech lat ze zmianami cen co roku. Wniosek w tej sprawie do Wód Polskich złożyło Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Z taryfy wynika, że od 12 października 2022 roku elblążanie zapłacą mniej niż dotychczas za zużycie wody. Stawka za 1 m sześć. wyniesie 5,14 zł (z VAT), dotychczas wynosiła 5,22 zł. Stawka opłaty abonamentowej się nie zmieni i nadal będzie wynosić 3,89 zł na odbiorcę lub na kwartał (w zależności od umowy).

Więcej za to będzie kosztować odprowadzanie ścieków. Dotychczasowa opłata 4,67 zł brutto za m sześć. wzrośnie od 12 października do 5,68 zł za m sześć. Warto dodać, że od października 2023 roku zarówno cena wody jak i odprowadzania ścieków ma być nieznacznie zmniejszona.