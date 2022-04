Władze miasta sprzedały tę działkę

Trzech oferentów wystartowało w przetargu na kompleks działek przy ul. Świętego Ducha i bulwarze Zygmunta Augusta. Licytacja była zacięta, bo cena wywoławcza została przebita prawie o 100 procent.

Kompleks działek ma łączną powierzchnię 2,1 tys. m kw., mają na niej powstać kamienice z funkcją usługową oraz miejscami parkingowymi w budynku lub garażu podziemnym.

- Fasady kamienic przy ul. św. Ducha 1 i 2, jakie istniały tu przed wojną, są wskazane w planie miejscowym do odtworzenia. Pozostała zabudowa ma być w konwencji retrowersji. Praktycznie po raz pierwszy plan miejscowy nakazuje wprost odtworzenie fasad, dzięki czemu powstanie piękny widok od strony rzeki – wyjaśniała na jednym z posiedzeń komisji gospodarki miasta Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W przetargu, który ogłosiły władze miasta, wzięło udział trzech oferentów. Licytacja była zacięta, jej zwycięzca podbił cenę wywoławczą z 820 tys. zł netto to 1 mln 620 tys. zł netto, a więc zapłaci za działkę prawie 100 procent więcej niż szacowali urzędnicy. Zwycięzcą przetargu okazała się elbląska firma Energo Zet, która od 20 lat działa w branży elektrycznej i gazowej.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2025 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 roku.