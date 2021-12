„Zakrzewo” sprzedaje działki pod nowe osiedle

Na ponad 1,7 hektara gruntów między al. Odrodzenia a parkiem Modrzewie mają powstać kolejne budynki mieszkalne. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, która dysponuje tym terenem, sprzedaje w przetargu prawo do użytkowania wieczystego tych działek.

O przetargu w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch działek o łącznej powierzchni ponad 1,7 ha poinformował nas jeden z Czytelników. To teren po byłym boisku, na którego części mieści się obecnie parking. Ogłoszenie o przetargu SM „Zakrzewo” opublikowała na swojej stronie internetowej na początku grudnia. Walne zgromadzenie członków SM „Zakrzewo” zgodziło się na sprzedaż działek w czerwcu tego roku.

Wspomniane działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale prezydent Elbląga wydał dla nich decyzję o warunkach zabudowy, która mówi o „budowie zespołu budynków wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu”.

Osoby lub firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty do 22 grudnia. Tego też dnia odbędzie się licytacja. Cena wywoławcza niezabudowanych gruntów to 8 mln złotych netto (plus VAT).