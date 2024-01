Zapowiedzieli zwolnienia grupowe

Spółka ICC Sery z Pasłęka planuje grupowe zwolnienia pracowników, poinformował nas Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Firma jest jednym z największych pracodawców w powiecie elbląskim.

Spółka ICC Sery informację o planowanych zwolnieniach grupowych przesłała do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu 15 stycznia. Miałyby one zostać przeprowadzone od 11 lutego do 31 grudnia 2024 roku. - Zwolnienie objąć może grupę 70 pracowników – informuje Katarzyna Piasecka, kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Spółka ICC Sery powstała w 1994 roku. Produkuje m.in. sery, masła oraz wyroby proszkowe. Jest jednym z największych pracodawców w powiecie elbląskim. Spółce przesłaliśmy pytania o przyczynę zwolnień grupowych. Czekamy na odpowiedź.