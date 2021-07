Zapytali, jak mieszkańcy postrzegają EPEC

EPEC po raz pierwszy w swojej historii zlecił badania marketingowe wśród elblążan na temat spółki. Wynika z nich, że 88 procent mieszkańców jest zadowolonych z jej usług, a 77 procent ankietowanych poleciłoby współpracę z EPEC innym osobom. Ile kosztowały badania? Spółka nie chce tego zdradzić, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Badania na zlecenie EPEC przeprowadziła w drugiej połowie czerwca firma badawcza Inny Format.

- Badanie ilościowe (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) przeprowadzone zostało na grupie 507 mieszkańców Elbląga, z czego 313 to klienci EPEC, a 194 - pozostali mieszkańcy. Badanie jakościowe (indywidualny wywiad pogłębiony) przeprowadzone zostało na grupie 13 kontrahentów EPEC – informuje Małgorzata Pryśko-Grobelna z firmy Inntu, która prowadzi biuro prasowe EPEC. - Próba badawcza w badaniu ilościowym została dobrana w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlać strukturę populacji dorosłych mieszkańców Elbląga – zarówno klientów EPEC, jak i osób nie korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna rozbieżność pomiędzy próbą a populacją wynosi +/-6 punktów procentowych (dotyczy płci oraz najmłodszej grupy wiekowej: 18-29 lat).

Co wynika z badań? EPEC informuje, że 88 procent mieszkańców jest zadowolonych z usług miejskiej spółki, a 77 procent ankietowanych poleciłoby współpracę z EPEC innym osobom. Osoby niezadowolone (9% klientów) jako powód swojej oceny podają wysokie i ciągle rosnące ceny ciepła. Co ciekawe, 41 procent ankietowanych, którzy nie korzystają obecnie z usług EPEC, jest zainteresowanych przyłączeniem do sieci.

„Wizerunek spółki w gronie klientów EPEC oceniany jest zdecydowanie bardziej pozytywnie niż wśród osób niekorzystających z usług EPEC. Spółka przez klientów najczęściej jest określana jako: solidna (75%), rzetelna i godna zaufania (71%), oferująca wysoką jakość usług (68%), dbająca o swoich klientów (65%). Najrzadziej przypisywane cechy to: dobrze zarządzana (38%), nowoczesna (41%) i innowacyjna (45%). Warto podkreślić, że pozytywne skojarzenia są przypisywane częściej niż negatywne - np. nowoczesna 41% - przestarzała 28% - informuje EPEC w komunikacie o badaniach. - Klienci instytucjonalni EPEC jako wartości silnie związane z marką wskazali na bezpieczeństwo, jakość obsługi klienta, jakość usług, profesjonalizm, szybkość, niezawodność, solidność. Według respondentów spółka musi popracować nad nowoczesnością, innowacyjnością, rozwojem i nowymi inwestycjami. Wśród klientów instytucjonalnych usługi EPEC najlepiej doceniają deweloperzy, najsłabsze noty EPEC dostał od spółdzielni mieszkaniowych. Wszyscy chwalili wysoką jakość usług, dobre parametry, szybkie i sprawne usuwanie awarii.

Dlaczego EPEC zdecydował się przeprowadzić pierwsze w historii spółki badania marketingowe?

- Promujemy coraz więcej naszych usług, więc naturalnym krokiem było sprawdzenie, jak spółkę i nasze działania odbierają mieszkańcy Elbląga - komentuje Andrzej Kuliński, prezes EPEC. - Chcieliśmy sprawdzić potrzeby naszych klientów w zakresie usług ogrzewania, związanymi z naszymi produktami, obsługą i współpracą z EPEC. Wyniki badania pozwolą nam na lepsze dopasowanie ofert oraz kanałów kontaktu z klientami. Widzimy także, nad jakimi aspektami wizerunku i komunikacji musimy popracować. Zapytaliśmy też mieszkańców, jakie według nich działa powinna podjąć spółka. Odpowiedź? Przede wszystkim inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz modernizację sieci, czyli nasze główne działania zapisane w strategii rozwoju EPEC do roku 2025.

Zapytaliśmy EPEC o koszty badań marketingowych. Spółka nie chce ich podać, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Czy badania będą przeprowadzane cyklicznie? - Nie wykluczamy kolejnych badań w przyszłych latach, np. w przypadku kiedy będziemy chcieli wprowadzić nowe usługi na rynek – napisała nam w odpowiedzi Małgorzata Pryśko-Grobelna.