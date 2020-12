ZKM ponownie szuka przewoźnika. Na razie w grze PKS

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu ogłosił nowy przetarg na obsługę części linii autobusowych, tak zwany pakiet nr 1. Przewoźnik ma być wybrany do końca marca, do tego czasu linie tymczasowo będzie obsługiwał elbląski PKS.

Od 1 stycznia w Elblągu będzie obowiązywał nowy schemat połączeń autobusowych i nowe rozkłady jazdy, o czym informowaliśmy tutaj. Zmienią się też przewoźnicy na najbliższe siedem lat. Obsługę części linii (tzw. pakiet nr 2), obejmujący 8,4 mln wozokilometrów, przejmie konsorcjum firm z Gostynina i Grodziska Mazowieckiego. Swoje usługi do 2027 roku wyceniło na 62,7 mln złotych. Co z pakietem nr 1? Po unieważnieniu poprzedniego przetargu przez Krajową Izbę Odwoławczą ZKM ogłosił nowe postępowanie i do 29 grudnia czeka na oferty przewoźników. Do „wzięcia” jest w sumie 6,75 mln wozokilometrów, a zwycięzca przetargu musi dysponować niskowejściowymi autobusami wyprodukowanymi w większości w 2020 roku, mogącymi przewieźć co najmniej 85 osób jednocześnie, wyposażonymi w klimatyzację. Na elbląskie ulice ma wyjechać 1 kwietnia. Kto go zastąpi od stycznia do końca marca?

- ZKM po negocjacjach z dwoma lokalnymi operatorami, planuje zawrzeć tzw. umowę zakłóceniową z PKS w Elblągu na obsługę linii autobusowych objętych pakietem nr 1. Umowa będzie obowiązywała do czasu rozstrzygnięcia toczącego się przetargu. Nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług na liniach autobusowych – informuje Michał Górecki z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Aurobusy firm z Gostynina i Grodziska Mazowieckiego będą kursować na nowych liniach 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 23, 24, 100. Elbląski PKS (a następnie wyłoniony w przetargu wykonawca) będzie obslugiwał nowe linie 16, 17, 20, 21, 22.

Linie nr 11, 16 mają obsługiwać również gminę wiejską Elbląg,a linia nr 20 – gminę Milejewo.

- Trasa i rozkład linii nr 20 nie ulegnie zmianom. Podobnie jest w kwestii współfinansowania funkcjonowania tej linii. Średnio w roku gmina Milejewo dopłaca do utrzymania „dwudziestki” ok. 35 tys. zł – informuje Michał Górecki.

Nowe porozumienie z gminą wiejską Elbląg nie zostało jeszcze podpisane. Projekt uchwały w tej sprawie ma być głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 grudnia.