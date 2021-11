Zmiana dyrektora w EPWiK (aktualizacja)

Andrzej Kurkiewicz został odwołany z funkcji dyrektora Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowym dyrektorem został Marek Misztal, były burmistrz Młynar i były wiceburmistrz Fromborka, dotychczas wykładowca PWSZ w Elblągu.

Do zmiany w kierownictwie Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji doszło podczas ostatniego posiedzenia rady nadzorczej.

- Podpisałem rezygnację. Nie komentuję sprawy. Mam wrócić na swoje poprzednie stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych, które sprawowałem 7 lat temu – powiedział nam jedynie Andrzej Kurkiewicz, który funkcję dyrektora EPWiK sprawował od 2014 roku.

Jego następcą został 53-letni Marek Misztal, dotychczas wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomicznym. Prowadzi ze studentami zajęcia z takich przedmiotów jak analiza ekonomiczna, prognozowanie i symulacja czy statystyka opisowa i jak sam przyznaje w rozmowie z nami, nadal będzie je prowadził. W latach 2008-2010 i 2014-2018 był burmistrzem Młynar, następnie przez kilkanaście miesięcy zastępcą burmistrza we Fromborku.

- To dla mnie zaszczyt i duże wyzwanie, a ja zawsze lubiłem wyzwania. Realizujemy jako EPWiK dużą inwestycję, budowę oczyszczalni, stan realizacji to około 25 procent, także wyzwań nam nie zabraknie - mówi o swojej nowej funkcji Marek Misztal. - Obecnie zapoznaję się z firmą i pracownikami, na szersze refleksje na temat spółki przyjdzie jeszcze czas.

Dlaczego doszło do zmiany na stanowisku dyrektora EPWiK? O komentarz poprosiliśmy prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Przypomnijmy, że miasto jest 100-procentowym właścicielem EPWiK, a prezydent pełni w spółce rolę walnego zgromadzenia.

- Dyrektor Kurkiewicz złożył rezygnację, która została przyjęta przez Radę Nadzorczą spółki. Z uwagi na duże doświadczenie techniczne zostało panu Kurkiewiczowi zaproponowane stanowisko zastępcy dyrektora, co pan Kurkiewicz przyjął - odpisała nam mailem w imieniu prezydenta Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Aktualizacja z poniedziałku. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące kulis zmian w EPWiK. Pytaliśmy m.in. o to, kiedy Andrzej Kurkiewicz złożył rezygnację ze stanowiska? Czym Marek Misztal przekonał władze miasta, jako 100-procentowego udziałowca spółki, do swoje osoby? Zwróciliśmy też uwagę, że w spółce funkcja zastępcy dyrektora ds. technicznych była już zajęta. Czy to oznacza, że teraz będzie w spółce dwóch dyrektorów ds. technicznych?

- Dyrektor Andrzej Kurkiewicz złożył rezygnację 25 października - odpowiedziała Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - W związku z tym Rada Nadzorcza w dniu 08.11.2021 r. powołała pana Marka Misztala na funkcję członka zarządu dyrektora spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dniem 9.11.2021 r. Pan Marek Misztal został powołany zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne wzbogacone podyplomowymi studiami, studiami doktoranckimi i specjalistycznymi szkoleniami. Doświadczenie zawodowe kandydata obejmuje kilkunastoletnią pracę w bankowości oraz pracę w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu obejmującą nauczanie w takim obszarze jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa, controlling, rachunkowość budżetowa i zarządcza oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Nowy dyrektor posiada również wieloletnie doświadczenie samorządowe jako radny oraz burmistrz miasta i gminy Młynary. Dzięki temu rozumie uwarunkowania w jakich działa EPWiK Sp. z o. o. i oczekiwania, którym sprostać powinna tak ważna spółka komunalna obecnie i w przyszłości - dodała. - Co do struktury organizacyjnej spółki, spraw pracowniczych to jest to gestia nowego dyrektora. Z pewnością jednak nie będzie dublowanych stanowisk.