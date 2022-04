Magnes przyciągnie do Elbląga. Hit czy kit?

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

- Elbląg dołączył do grona miast, w których możecie nabyć Magnes turysty – poinformował w mediach społecznościowych miejski profil Elbląg w Formie. Waszym zdaniem to Hit czy kit?

- Magnes turysty to projekt powstały z myślą o turystach, kolekcjonerach i zbieraczach odwiedzających miasta w całej Polsce. Dzięki naszej współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami Magnes turysty może trafić do każdego miasta w Polsce – czytamy na stronie inicjatywy, którą realizuje prywatny podmiot. Docelowo takie magnesy mają mieć wszystkie miasta Polski, swojego doczekał się teraz właśnie Elbląg.

Twórcy Magnesu turysty chwalą się, że to produkt w 100 proc. polski i bezpieczny dla środowiska, bo wykonany z biodegradowalnego ekoplastiku. Magnesy mają format karty kredytowej.

Na elbląskim Magnesie turysty znalazł się m. in. Piekarczyk, katedra, charakterystyczny tramwaj itd. W Elblągu magnesy są dostępne w Ratuszu Staromiejskim, w Centrum Informacji Turystycznej.

Jak podoba się Wam taka forma promocji miasta? Waszym zdaniem to hit czy kit? Co sądzicie o innych dostępnych w mieście pamiątkach i gadżetach związanych z Elblągiem? Zapraszamy do głosowania i rzeczowej dyskusji w komentarzach.