Na spacer z prezydentem. Hit czy kit?

Jesienny spacer z prezydentem - zaproszenie na takie wydarzenie dla mieszkańców wpłynęło dziś (16 października) na naszą skrzynkę redakcyjną. Jak podoba się taka propozycja naszym Czytelnikom, to hit czy kit?

"Serdecznie zapraszamy Państwa na jesienny spacer z prezydentem Elbląga Michałem Missanem, który odbędzie się w sobotę, 19 października. Wyruszamy o godz. 10 z parkingu przy polanie głównej, skąd przejdziemy ok. 3 km czerwonym szlakiem. Spacer potrwa ok. godziny, po czym przewidziano poczęstunek gorącą herbatą" - czytamy w komunikacie zespołu prasowego prezydenta Elbląga.

Takiej formy aktywności proponowanej przez ratusz chyba jeszcze nie było, bo przypominamy sobie elbląskich włodarzy serwujących bigos na miejskiej Wigilii, grających w piłkę nożną, kibicujących na trybunach sportowcom, ale zapraszających na spacery i herbatę raczej nie (chociaż naszym zdaniem do tej konkretnej herbaty powinny być w pakiecie cukierki "michałki"). Kto wie, może ta formuła, doczeka się rozwinięcia, a z prezydentem Elbląga będzie można się wybrać na łyżwy czy morsowanie (wszak zbliża się sezon zimowy), zwiedzanie starówki (tylko co na taką konkurencję np. PTTK), basen? A może wspólne zaczerpnięcie świeżego powietrza przy drogocennej tężni solankowej w parku Traugutta? Możliwości jest sporo i na pewno nie zamierzamy zniechęcać Czytelników do przedstawiania swoich propozycji. Jeśli takie wydarzenia będą zaplanowane na sobotę, to szczególnie wtedy warto byłoby pomyśleć nie tyle o spacerze, ale o przejażdżkach komunikacją miejską w różne miejsca, bo w weekend kuleje ona jeszcze bardziej. Takie autobusowe i tramwajowe podróże z mieszkańcami mogą być znacznie pożyteczniejsze niż konsultacje, które odbywały się w tej sprawie.

Z drugiej strony warto też podkreślić, że koncepcja może być ryzykowna, bo np. wyprawa do Bażantarni może sprowokować pytania choćby o Mostek Elewów (nadal nieodbudowany), tzw. obwodnicę Wschodnią (wysłaliśmy pytania w tej sprawie i czekamy na odpowiedzi), zagospodarowanie Góry Chrobrego czy o inne kwestie dla niektórych mieszkańców istotne, a z których niekoniecznie wszyscy są zadowoleni.

Jaki będzie odbiór zapowiedzianego jesiennego spaceru z prezydentem, jak oceniają ten pomysł nasi Czytelnicy? Jeszcze raz zapraszamy do głosowania i kulturalnej dyskusji.