Więcej pasów na moście

200 tysięcy złotych kosztowały prace drogowe na moście kardynała Wyszyńskiego i w jego obrębie. Drogowcy nie tylko naprawili nawierzchnię, ale też wytyczyli dwa oddzielne pasy ruchu w kierunku ul. Warszawskiej. - Z dotychczasowych kilkudniowych obserwacji wynika, że przepustowość skrzyżowania znacznie się poprawiła – twierdzi Zarząd Dróg w Elblągu. A jakie są wrażenia kierowców? To Waszym zdaniem hit czy kit?

Prace na moście kardynała Wyszyńskiego i w jego okolicy (odcinek drogi wojewódzkiej nr 500) przeprowadziło Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wymieniło najbardziej zniszczoną nawierzchnię, wytyczyło też dodatkowy pas ruchu.

- Zrealizowano zmianę geometrii wlotu z centrum miasta. Na długości ok. 200 m al. Wyszyńskiego zamiast dotychczasowych dwóch pasów ruchu - wydzielono trzy pasy, umożliwiając wcześniejszą niż dotychczas segregację pojazdów jadących w kierunku Malborka lub w kierunku ul. Nowodworskiej czy Radomskiej – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, przywołując odpowiedź Zarządu Dróg. - Z dotychczasowych krótkich (zaledwie kilkudniowych) obserwacji ruchu drogowego wynika, że przepustowość skrzyżowania znacznie się poprawiła. Dla lepszego dostrzeżenia tych zmian przez kierowców wprowadzone zostały dodatkowe strzałki kierujące pojazdy na odpowiednie pasy ruchu.

Prace kosztowały 199,7 tys. zł. Urzędnicy zapowiadają, że to nie koniec. - Tak zrealizowana zmiana może być kontynuowana w kolejnych latach, na dalszym odcinku aż do ul. Zamkowej (przy zabezpieczeniu odpowiednich nakładów finansowych miasta). Czy będzie taka potrzeba, ocenimy za kilka miesięcy, zbierając opinie użytkowników – dodaje Zarząd Dróg. - Obserwując zachowania kierowców w kolejnych miesiącach, DZD zadecyduje również o ewentualnej potrzebie umocnienia krawężnika prawoskrętu o tak zwany popularnie "baypas" kamienny (jak przy ul. Grunwaldzkiej i Grottgera) – dodają.

Od redakcji: Urzędnicy powołują się na zachowania kierowców, więc my pytamy Was, Drodzy Czytelnicy, czy wprowadzone na al. kardynała Wyszyńskiego zmiany i zapowiadane kolejne to Waszym zdaniem hit czy kit? Czy lepiej Wam się tędy teraz jeździ? Zapraszamy do głosowania i komentowania.