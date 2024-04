"20 dni w Mariupolu" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na projekcję z cyklu „Kino na życzenie”. 14 kwietnia o godzinie 17 będzie można obejrzeć przejmujący film dokumentalny, nagrodzony Oscarem – „20 dni w Mariupolu”.

"20 dni w Mariupolu” to wstrząsająca relacja dokumentująca zagładę tytułowego miasta. Film Czernowa, który z narażeniem życia rejestrował rosyjskie zbrodnie wojenne i codzienne życie mieszkańców Mariupola, to nie reporterski zapis wydarzeń, ale przeszywający, pełen pasji dokumentalny akt oskarżenia. A jednocześnie pełnoprawne filmowe dzieło, zrealizowane z imponującą formalną dyscypliną. Niewiele filmów ogląda się w takim napięciu – od pierwszych minut aż po finał, który pokazuje, w jaki sposób udało się wywieźć ten wybuchowy materiał z okupowanej strefy. Niewielu twórców z taką mocą ujawnia bezlitosne okrucieństwo wojny. Ale Czernow i ekipa nie czynią tego, by szokować. Ich intencją jest pozostawienie świadectwa i wstrząśnięcie sumieniem świata.

Film tylko dla widzów dorosłych.