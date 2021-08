"438 dni" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na opowieść o niezwykłej sile charakteru, odwadze i nadziei. Premierowe seanse filmu 438 dni od 20 sierpnia do 2 września.

Historia na faktach. Dwaj dziennikarze - Martin i Johan nielegalnie przekraczają granicę między Etiopią i Somalią. Mieli plan - zrobić wszystko, aby ujawnić jak polowanie na ropę zniszczyło Afrykę. Szybko zostali schwytani i osadzeni w więzieniu za terroryzm. Więzienie było pełne dziennikarzy, pisarzy i opozycyjnych polityków. Tak zaczyna się historia 438 dni w piekle.

Reżyser: JesperGanslandt

Obsada: Gustaw Skarsgard, Matias Varela, Faysal Ahmed, Nathaniel Ramabulana

Produkcja: Szwecja

Czas: 124 minuty

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl