Najnowsza produkcja zdobywcy Oscara Barry’ego Jenkinsa. Wyjątkowy film, czuły, zabawny, wzruszający i chwytający za serce. „Aftersun” w Kinie Światowid od 3 do 16 lutego.

Młody ojciec Calum i jego córka Sophie wyjeżdżają razem do tureckiego kurortu. Podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Osobista opowieść o wycieczce ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji to jakby kartka z pamiętnika reżyserki. To jeden z najpiękniejszych portretów rodzicielstwa we współczesnym kinie.

Film, który po prostu trzeba zobaczyć. „Aftersun” w Kinie Światowid już od 3 lutego.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl