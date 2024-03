Film o jednym z najpopularniejszych polskich influcencerów. Dla bliskich Kamil, dla ziomków i fanów – BUDDA. Jego kanał na Youtube’ie subskrybuje ponad 2 miliony użytkowników, a jego filmy w tym serwisie mają łącznie ćwierć miliarda wyświetleń! „Budda. Dzieciak ‘98” od 22 marca w Kinie Światowid.

Kamil Labudda pochodzi z Krakowa, gdzie przeżył trudne dzieciństwo: ojciec był alkoholikiem, a w dniu 18. urodzin matka wyrzuciła go z domu. Został bez dachu nad głową, ale uratowała go miłość jego dziewczyny, z którą kochają się aż do dziś. Te zdarzenia z młodości sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat został multimilionerem i idolem polskich nastolatków. Każde z jego kont na Instagramie i Youtube śledzi ponad 2 miliony osób. Swoje filmy, w których jeździ imponującymi sportowymi samochodami, kręci z wykorzystaniem nowoczesnych kamer i dronów. Po najlepsze ujęcia nie zawahał się pojechać nawet do Czarnobyla. Oto historia jego życia, w której zdradza przepis na sukces w intrenecie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru i determinacji w spełnianiu marzeń.

Reżyser: Krystian Kuczkowski, Kamil „Budda” Labudda

Produkcja: Polska 2024

Czas: 81 min