Candyman w Kinie "Światowid"

Mrożąca krew w żyłach miejska legenda o Candymanie, powołanym do życia przez słynnego twórcę horrorów, a także sztuk teatralnych, komiksów i filmów, Anglika Clive'a Barkera, powraca do kin w zupełnie nowym wydaniu. Zdobywca Oscara Jordan Peele („Uciekaj!”, „To my”) jako współscenarzysta i producent oraz Nia DaCosta (thriller „Little Woods”) jako współscenarzystka i reżyserka, to duet, który zaproponował świeże spojrzenie na budzącą grozę opowieść o widmowym mordercy z hakiem zamiast ręki. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 27 sierpnia do 9 września.

Makabryczne historie o upiorze, którego można przywołać, patrząc w lustro i wypowiadając pięciokrotnie jego imię, nadal nie pozwalają mieszkańcom dzielnicy Cabrini-Green w Chicago spać spokojnie. Choć od ostatnich przerażających wydarzeń upłynęło wiele lat, a dzielnica zmieniła się nie do poznania, wśród mieszkańców starych blokowisk żywa jest pamięć o krwiożerczej zmorze. Ponurą tajemnicę Candymana pragnie odkryć również fotografik Anthony (Abdul-Mateen II), który właśnie zamieszkał w okolicy ze swoją dziewczyną Brianną (Parris). Niezdrowa fascynacja monstrum przerodzi się w śmiertelnie niebezpieczną obsesję. Reżyser: Nia DaCosta Produkcja: USA Obsada: Yahya Abdul- Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart- Jarrett, Colman Domingo Czas: 101 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

