Co warto zobaczyć w marcu w Multikinie?

W styczniu i w lutym widzowie mogli wybierać z bardzo bogatego repertuaru filmowego! Tak samo będzie w marcu! Na wielkim ekranie można zobaczyć między innymi: „Batmana”, nagrodzony Złotymi Lwami dramat „Inni ludzie” oraz animacje: „To nie wypanda” i „Ups2. Bunt na Arce”.

Od 4 marca na wielkim ekranie można oglądać „Batmana” z Robertem Pattinsonem w podwójnej roli mściciela z Gotham i jego alter ego, miliardera-samotnika Bruce’a Wayne’a. W filmie nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City. Kolejna propozycja to oparta na faktach „Sonata” – poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca.

11 marca w wybranych kinach premierę będzie miał horror „Bunkier strachu”. W filmie Laura (Gaia Weiss) bierze udział w niezwykłej grze, której uczestnicy są zamknięci w ogromnym, wiekowym bunkrze i wcielają się w jedynych ocalałych z nuklearnej zagłady. Kiedy w trakcie rozgrywki dochodzi do serii niewytłumaczalnych wypadków, a pomysłodawca gry znika w tajemniczych okolicznościach, organizatorzy podejmują decyzję o przerwaniu zabawy i ewakuacji. Nie wszystkim jednak udaje się uciec i za bramą bunkra pozostaje garstka uwięzionych. Gdy pozostawieni sami sobie ludzie zaczynają umierać jeden po drugim, szybko staje się jasne, że ktoś lub coś paranormalnego toczy z nimi własną, pokrętną rozgrywkę, która z godziny na godzinę zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie.

Natomiast 18 marca widzowie będą mogli zobaczyć nagrodzony Złotymi Lwami dramat „Inni ludzie” z Sonią Bohosiewicz i Sebastianem Fabijańskim w rolach głównych oraz „Ambulans” opowiadający historię braci, którzy napadają na bank. Jednak coś idzie niezgodnie z planem i bracia uciekają porwanym ambulansem z zakładnikami. Policja jest na ich tropie, ale sytuacja jest o tyle skomplikowana, że porwany pacjent wymaga pilnej pomocy. W roli głównej Jake Gyllenhaal.

Multikino ma również kilka propozycji dla najmłodszych kinomanów. Na początku marca premierę będzie miała animacja „Ups2. Bunt na Arce”, a 11 marca do kin trafi najnowszy film Disney’a i Pixara „To nie wypanda”. Jego główna bohaterka nastoletnia Mei cierpi na specyficzną przypadłość - gdy się mocno ekscytuje zmienia się w pandę rudą. Kolejna propozycja dla młodszych kinomanów to film familijny „Za duży na bajki”. Główny bohater Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości. 25 marca do kin trafi animacja „Zając Max: misja pisanka”, która wprowadzi świąteczną atmosferę.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie.

Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie oraz przez aplikację mobilną.