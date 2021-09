Co warto zobaczyć w październiku w Multikinie?

Jesień 2021 roku zapadanie w pamięć kinomanów za sprawą ogromnej liczby bardzo wyczekiwanych premier filmowych! Na wielkim ekranie pojawią się produkcje zarówno polskie i zagraniczne, między innymi: „Nie czas umierać”, „Wesele” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, „Diuna” oraz „Furioza”.

Za oknami jesień w pełni! To ta pora roku, która nie tylko ze względu na swoją aurę, ale również za sprawą licznych filmowych premier przyciąga widzów przed wielkie kinowe ekrany.

Na początku października premierę ma produkcja „Nie czas umierać" - 25. odsłona przygód agenta Jej Królewskiej Mości i jednocześnie pożegnanie Daniela Craiga z postacią, w którą wcielał się nieprzerwanie od 2006 roku. Najnowszy film o agencie 007 wyreżyserował specjalista od mrożących krew w żyłach dreszczowców – Cary Joji Fukunaga. Widzowie zobaczą na wielkim ekranie u boku głównego bohatera same gwiazdy: Léa Seydoux (obecna dziewczyna Bonda), Christoph Waltz (arcywróg Blofeld), Ralph Fiennes (M) i Ben Whishaw (Q). Do serii wraca także Jeffrey Wright wcielający się w Feliksa, przyjaciela z CIA. Ponadto pojawi się kilka nowych twarzy, w tym Ramiego Maleka w roli nikczemnego Safiana i Anę de Armas. Z okazji premiery filmu „Nie czas umierać” już 30 września o 19:00 Multikino zaprasza wszystkich fanów kina sensacyjnego na maraton Jamesa Bonda z trzema filmami – „Skyfall”, „Spectre” oraz debiutującą na ekranach najnowszą częścią cyklu.

1 października do kin wejdzie również dramat „Fatima”. W niewielkim portugalskim mieście Fatima Matka Boska objawia się trójce dzieci i przekazuje im trzy tajemnice. Prawdę o tych wydarzeniach próbują ukryć zarówno nie dający w nie wiary rodzice dzieci, jak i urzędnicy państwowi.

8 października widzowie będą mogli zobaczyć premierowo najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego „Wesele”. Historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna. Tydzień później, 15 października, do kin wejdzie „Venom 2: Carnage”. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem. W drugiej części widzowie poznają Carnage'a (Woody Harrelson) - jednego z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.

W czwarty weekend, 22 października premierę będą miały dwa bardzo wyczekiwane tytuły: „Diuna” oraz „Furioza”. Pierwszy film, to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. Bardzo odległa przyszłość. Pustynna planeta Arrakis, zwana także Diuną, jest jedynym miejscem we wszechświecie skąd wydobywa się cenną substancję, która nie tylko przedłuża życie, ale również pozwala na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w przyszłość. W rolach głównych widzowie zobaczą między innymi Timothéego Chalameta, Rebeccę Ferguson, Oscara Isaaca oraz Zendayę. Natomiast w polskim filmie „Furioza” wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida, dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena. W rolach głównych: Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Wojciech Zieliński oraz Mateusz Damięcki.

Multikino nie zapomniało o najmłodszych miłośnikach kina. Już 1 października premię ma animacja „Rodzinka rządzi”, w której Tim i jego żona, Carol, mieszkają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że ​​jest - ta-da! - tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co naprawdę ma znaczenie. 8 października do kin wejdzie familijna animacja „Wilk na 100%” - porywająca animowana komedia o tym, że nie warto oceniać wilka po pozorach, a tym bardziej po pazurach! Bo ten kto ma kły nie musi być zły! Widzowie poznają włochatą watahę wilkołaków i kandydata na ich nowego przywódcę, którego niecodzienny wygląd niezbyt pasuje do wilczego kanonu. 15 października na wielkim ekranie pojawi się „Ainbo - strażniczka Amazonii” . Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Natomiast pod koniec października rodzice z dziećmi będą mogli się wybrać na animację Disney’a „Ron Usterka” lub na „Rodzinę Addamsów 2”. Premierę będzie miała również animacja francusko-belgijska „Mój przyjaciel wampir”.

