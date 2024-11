Czarnoksiężnik z Krainy Oz na Festiwalu Filmów Familijnych

3 grudnia, drugiego dnia Festiwalu Filmów Familijnych, odbędzie się pokaz "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" z 1939 roku. To niesamowita ekranizacja powieści z Judy Garland w roli Dorotki i piosenką "Somewhere over the Rainbow".

Pewnego dnia Toto - pies Dorotki (Judy Garland) gryzie w nogę podłą panią Gulch (Margaret Hamilton). Kobieta z zemsty chce uśpić Toto. Dorotka postanawia ratować przyjaciela i razem uciekają do domu. Jednak po drodze spotyka profesora Marvela (Frank Morgan), który namawia ją do powrotu. Gdy Dorotka jest już w domu, potężne tornado przenosi ją do czarodziejskiej krainy Oz. Okazuje się, że dom spadł na Czarownicę ze Wschodu. Jej siostra poprzysięga zemstę. Dorotka musi jak najszybciej dotrzeć do Szmaragdowego Miasta, stolicy krainy Oz i błagać władcę, wielkiego czarnoksiężnika o pomoc. Przed seansem krótka prezentacja "Nie tylko Disney: kino dla dzieci w Ameryce lat 30-tych" dr Bartosza Filipa - filmoznawcy, historyka filmu, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Uwaga! Film w wersji z napisami. Bilety można nabyć: - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl, - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Kino Światowid