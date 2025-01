Dog Man w Kinie Światowid

Adaptacja bestsellerowego literackiego fenomenu New York Timesa autorstwa Dava Pilkeya. „Dog Man” od 24 stycznia w Kinie Światowid.

Kiedy wierny pies policyjny i jego właściciel- policjant zostają ranni podczas pracy, szalona, ale ratująca życie operacja łączy tych dwoje i rodzi się Dog Man. Dog Man przysięga chronić i służyć - a także aportować, siadać i przewracać się. Podczas gdy Dog Man przyjmuje swoją nową tożsamość i stara się zaimponować swojemu Szefowi i musi powstrzymać niecne plany kociego super wroga, Peteya. Najnowszym planem Peteya jest sklonowanie samego siebie, tworząc kociaka Lil Peteya, aby podwoić swoją zdolność do popełniania przestępstw. Sprawy komplikują się jednak, gdy Lil Petey nawiązuje nieoczekiwaną więź z Dog Manem.

Reżyser: Peter Hastings

Produkcja: USA 2024

Czas: 93 min

