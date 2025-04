Dziewczyna z igłą w Kinie bez barier

Kino Światowid w Elblągu już po raz trzeci organizuje wyjątkowe wydarzenie dedykowane osobom z różnymi potrzebami – Kino bez barier. Ma na celu zapewnienie dostępu do kultury filmowej osobom ze specjalnymi potrzebami, m.in.: osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym, a także seniorom. W ramach tego wydarzenia organizowane są projekcje, które umożliwiają pełne uczestnictwo w seansach dzięki audiodeskrypcji, napisom w formacie SDH (Subtitles for the Deaf and Hard-of-hearing) oraz innym udogodnieniom.

29 kwietnia o godzinie 18:00 w ramach wydarzenia odbędzie się specjalny pokaz filmu „Dziewczyna z igłą”. To film, który porusza emocjonującą i pełną napięcia historię, której bohaterowie zmuszeni są stawić czoła nieoczekiwanym wyzwaniom. Zrealizowany z wyjątkową starannością, film oferuje głębokie wrażenia nie tylko poprzez fabułę, ale także dzięki atmosferze, którą kreuje muzyka i efekty dźwiękowe. Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome i niedowidzące będą miały szansę na pełne doświadczenie tego dzieła, w tym dzięki dokładnym opisom sytuacji, gestów i emocji bohaterów. Specjalna forma napisów w formacie SDH pozwala z kolei na identyfikację osób mówiących i dokładne uchwycenie otaczających nas dźwięków, co sprawia, że ten seans będzie dostępny i satysfakcjonujący dla wszystkich. Cena biletu na pokaz wynosi tylko 10 zł, co sprawia, że jest to wydarzenie dostępne dla szerokiej grupy odbiorców. Drugi dzień wydarzenia: Niesamowita przygoda skarpetek Kolejnego dnia, 30 kwietnia o godzinie 18:00, zapraszamy na film „Niesamowita przygoda skarpetek”. To pełna ciepła, zabawy i przygód opowieść skierowana głównie do dzieci, choć zapewni także radość dorosłym. Przenosi widzów do fantastycznego świata, w którym codzienne przedmioty – takie jak skarpetki – mają swoje własne życie i tajemnice. Pokaz przyjazny sensorycznie to wyjątkowa okazja dla osób wrażliwych na bodźce, aby cieszyć się filmem w bardziej spokojnym i stonowanym środowisku. Z wyciszonym dźwiękiem, delikatnym oświetleniem i brakiem reklam, seans staje się przyjazny dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych widzów, którzy potrzebują bardziej zrównoważonych warunków do odbioru filmu. Kino bez barier – dostępność dla każdego „Kino bez barier” to unikalny projekt, który ma na celu zwiększenie dostępu do kultury filmowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przegląd filmów odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia, a w jego ramach zaprezentowane zostaną starannie wyselekcjonowane produkcje, które uwzględniają potrzeby różnych grup odbiorców. W programie znajdą się między innymi projekcje z audiodeskrypcją, która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym zrozumieć fabułę i wydarzenia w filmie. Dla dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami, w tym zmagającymi się ze spektrum autyzmu, przewidziano specjalne seanse, w których zadbano o komfort wrażliwych widzów. W trakcie tych projekcji światła będą przygaszone, a dźwięk cichszy niż zwykle, co pomoże osobom wrażliwym na intensywne bodźce w lepszym odbiorze filmu. Ponadto, zasada całkowitej ciszy podczas projekcji nie będzie obowiązywała, co zapewni większy komfort wszystkim uczestnikom. Filmy dla każdego – bez barier Dzięki takim wydarzeniom jak to, kultura filmowa staje się dostępna dla każdego, niezależnie od jego fizycznych czy sensorycznych ograniczeń. Kino Światowid w Elblągu po raz kolejny udowadnia, że kultura powinna być dostępna dla każdego, a inicjatywy takie jak „Kino bez barier” są kluczowe w tworzeniu bardziej włączającego społeczeństwa. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

