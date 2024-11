9. edycja Europejskiego Dnia Kina Artystycznego w Kinie „Światowid” już 17 listopada. W tym dniu zapraszamy na pokaz norweskiego kandydata do Oscara – filmu „Armand”, który rozpocznie się o godzinie 16.

„Armand” to poruszająca produkcja, która przenosi nas do szkolnych murów, gdzie zaczyna się dramatyczna, ale i komediowa opowieść o napięciach międzyludzkich. Armand, chłopak pełen problemów, ponownie wpada w tarapaty w szkole. Jego matka, ekscentryczna i nieco zagubiona, zostaje wezwana na spotkanie z nauczycielką. Na miejscu spotyka innych rodziców, którzy także przybyli na spotkanie w sprawie swoich dzieci. Nikt nie wie, co się tak naprawdę wydarzyło, ale incydent między chłopcami szybko przeradza się w psychologiczną grę między matkami, pełną napięcia, kłamstw i rywalizacji o uwagę i zaufanie.

Europejski Dzień Kina Artystycznego co roku organizowany jest przez Międzynarodową Konfederację Kin Studyjnych, we współpracy z Eurimages i siecią Europa Cinemas. Wydarzenie promuje kino artystyczne na całym kontynencie.

Zachęcamy do wspólnego świętowania Europejskiego Dnia Kina Artystycznego i odkrywania wyjątkowych filmów, które łączą w sobie artystyczną głębię i emocjonującą narrację. Do zobaczenia w Kinie „Światowid”!



Więcej szczegółów o wydarzeniu na: www.kino.swiatowid.elblag.pl



Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.