Wrzesień w Kinie Światowid upłynie pod znakiem festiwali filmowych. Na kinowym ekranie pojawią się produkcje z czerwonego dywanu oraz licznie nagradzane przez branże filmową. Pierwsza odsłona już w następny wtorek i środę 6 i 7 września o godz. 18. Przed nami bezpłatne projekcje filmowe w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja.

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja od 2003 roku łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową i konsekwentnie udowadnia, że „życie można zacząć wiele razy”. Uczą nas tego goście festiwalu, osoby z niepełnosprawnością – artyści, sportowcy, podróżnicy, dziennikarze, designerzy. Festiwal jest przedsięwzięciem artystycznym, ale ma silny wydźwięk społeczny, podejmując zagadnienia ważne dla środowiska osób z niepełnosprawnością i procesu integracji. Jesteśmy festiwalem otwartych głów, wrażliwych serc i pozytywnej energii.

We wtorek 6 września o godz. 18 w sali studyjnej obejrzymy cztery polskie produkcje. „Jeszcze zdążę”, to opowieść o podopiecznych puckiego hospicjum. Żal, smutek i poczucie bezradności to tylko niektóre z emocji, które targają pacjentów.

Druga propozycja „Na wstrzymanym oddechu” przeniesie nas do świata sporu i marzeń, które zawieszone zostały przez pandemię. Mimo to bohater każdego dnia stara się przybliżyć do realizacji swoich marzeń. „Dzieci i ryby” to filmowe zaproszenie do rzeczywistości osób z niepełnosprawnością. Zosia jest 13-letnią CODA-czką – słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców. Posiadanie głosu staje się dla dziewczynki nie tylko przywilejem, ale również ciężarem, z którym będzie musiała się borykać każdego dnia. Ostatnia wtorkowa propozycja, to „Stagnant” w którym to twardy skinhead Adam ignoruje swoją niepełnosprawność, starając się dominować nad bliskimi. Decyzja opiekującego się bohaterem brata dotycząca zmiany pracy zmusza Adama do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji i zmierzenia się z własnymi ograniczeniami.

Podczas drugiego dnia festiwalu widzowie obejrzą bardzo ciekawe produkcje z Hiszpanii, Niemiec i odległej Brazylii. Pierwszy film „Daida wraca do domu” to próba odpowiedzenia na pytanie, ile jest w stanie znieść człowiek, by odzyskać zdrowie i wewnętrzny spokój. Podczas niespełna półgodzinnego seansu poznają historię Daidy, która każdego dnia stacza bitwę z rakiem. „Ściany życia” to filmowe zaproszenie do rzeczywistości artysty Marcosa Santosa, który urodził się z porażeniem mózgowym. Choć jego ręce są niesprawne, to maluje i ubarwia swoją szarą przestrzeń. Na zakończenie festiwalu widzowie obejrzą „Wyzwanie” w reżyserii Merle Thelen. Ciekawy, ale jednocześnie wzruszający film o próbie pożegnania się z bliskimi za pomocą słów.