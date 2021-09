Festiwal filmów dla dzieci

Kino Światowid zaprasza wszystkich małych i dużych na doskonałe filmy w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Projekcje od 25 września do 3 października. Bilety już w sprzedaży.

Tradycyjnie już ostatni weekend września i początek października to czas wyjątkowych projekcji dla dzieci. Warto już teraz zrobić miejsce w kalendarzu, bo emocji z pewnością nie zabraknie. Przed nami dwa weekendy z wartościowymi produkcjami, które startują w konkursie głównym. Co więcej, publiczność 20 miast festiwalowych wybierze najlepszy film 8. MFF Kino Dzieci. Program zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystkie projekcje dopasowane są do wieku i umiejętności poznawczych dziecka.

Seanse w Elblągu

Sobota, 25 września

godz. 11:30 "Dziki Zachód Calamity Jane", reż. Rémi Chayé, Francja 2020, 82’, dubbing, animacja, 9+

Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż przez Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile nowych przeżyć ma przed sobą. Na razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem. Dopiero niespodziewany wypadek na drodze zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi zastąpić tatę Marthy Jane w prowadzeniu powozu. W sekrecie przed innymi dziewczynka uczy się posługiwać lassem i trenuje jazdę konną, co nie wszystkim się podoba. Kiedy w obozie dochodzi do nieporozumienia, Marta Jane rzuca się do ucieczki, by udowodnić swoje racje.

godz. 13:15 "Jak ocalić smoka", reż. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy 2020, 82’, dubbing, aktorski, 6+

Nadchodząca przerwa świąteczna wcale nie cieszy Mortimera, który każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie filmików na autorski kanał w Internecie. Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a wokół trudno o sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze, pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa ona jeszcze jeden sekret: właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem.

Niedziela, 26 września

godz. 11:30 "Yakari i wielka podróż", reż. Xavier Giacometti, Toby Genkel, Francja, Niemcy, Belgia, 2020, 83’, dubbing, animacja, 4+

Yakari z plemienia Siuksów (rdzennych mieszkańców Ameryki) ma jedno marzenie: wskoczyć na grzbiet najszybszego dzikiego mustanga Małego Pioruna. Do tej pory nie udało się to jeszcze nikomu! Kiedy okazuje się, że jego plemię musi uciekać przed nadciągającym tornadem, chłopiec ma ostatnią szansę, by odnaleźć niedoścignionego konia. Ciąg emocjonujących przygód zapoczątkuje spotkanie z Wielkim Orłem, który obdarza chłopca niezwykłą umiejętnością rozmawiania ze zwierzętami.

godz. 13:15 "Mama Mu wraca do domu", reż. Christian Ryltenius, Szwecja 2021, 63’, dubbing, animacja, 4+

Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy - stania na głowie, jazdy na deskorolce, a nawet nurkowania! W codziennych wybrykach towarzyszy jej oddany przyjaciel, Pan Wrona. Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie na farmie wywraca się do góry nogami. Mama Mu zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż.

godz. 14:30 "Belle", reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2021, 121’, lektor/napisy, animacja

Suzu porzuciła ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Jej smutki znajdują ujście w wirtualnej rzeczywistości U. Tam Suzu odkrywa, że może być, kim tylko zapragnie i pod pseudonimem Belle zdobywa się na to, żeby ponownie zaśpiewać. Społeczność U natychmiast uznaje ją za muzyczną gwiazdę. Kiedy jeden z jej koncertów zostaje zakłócony przez budzącą postrach Bestię, Belle chce za wszelką cenę odkryć prawdziwą tożsamość tej tajemniczej istoty.

Sobota, 2 października

godz. 11:30 "Nawet myszy idą do nieba", reż. Jan Bubeniček, Denisa Grimmova, Czechy, Francja, Polska, Słowacja 2021, 87 minut, dubbing, animacja, 6+

Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która okazuje się… niebem.

godz. 13:15 "Gwiazdka Klary Muu", reż. Will Ashurs, Norwegia 2020, 66’, dubbing, animacja, 4+

Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara, postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące Święta legły w gruzach! Czy bohaterom uda się poskromić serię niepowodzeń i łakomego gnoma?

Godz. 14:45 " Moje życie to cyrk", reż. Miryam Bouchard, Kanada 2020, 100’, dubbing/lektor, aktorski, 10+

Tata Laury to zawodowy klown, który nie uznaje nudy i powagi. Dlatego codzienność bohaterki bywa przewrotna i bardzo nieprzewidywalna. Posiadanie wyluzowanego rodzica z pewnością ma wiele plusów, jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu. Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak, jak jej rówieśnicy. Mieszkać w jednym miejscu, pomidora kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki zamienić na książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy materiał i zająć się nauką, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu tatę. Tylko jak to zrobić, skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność z nudą?

Niedziela, 3 października

godz. 11:30 "Drogi Panie Dyktatorze", reż. Christian Lerch, Niemcy 2020, 93’, dubbing/lektor, aktorski, 9+

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, Felix wraz ze swoją Mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec.