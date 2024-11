Flow - pokaz przepremierowy

Już 6 grudnia 2024 r. w Kinie Światowid w Elblągu odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu „Flow” w ramach 4. Festiwalu Filmów Familijnych. Ta łotewska animacja, wyróżniona na festiwalu w Cannes, jest kandydatem do Oscara, a w polskich kinach zadebiutuje dopiero w styczniu 2025 r.

„Flow” to urzekająca historia pełna emocji i przygód, której bohaterem jest nieustraszony kot wraz z grupą zwierzęcych towarzyszy.

Po tajemniczym przypływie wszyscy szukają schronienia na dryfującej łodzi, podróżując przez zalane miasta i lasy w malowniczej, symbolicznej odysei.

Pokaz w Kinie Światowid będzie dostosowany sensorycznie – z przyciemnionym światłem, brakiem reklam i swobodą ruchu podczas seansu. Bezdialogowa forma filmu umożliwia odbiór widzom w każdym wieku.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.