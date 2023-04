Opowieść o sprawach ważnych dla młodych ludzi: akceptacji, przyjaźni, pierwszych zauroczeniach i życiowych niepowodzeniach, których jednak nie należy brać zbyt serio. „Głowa pełna Ciebie” w Kinie Światowid od 14 kwietnia.

W szkole pojawia się nowy chłopiec Adam i w swojej klasie poznaje Evę. Nagle wszystko się zmienia: w życiu głównych bohaterów piętrzą się różne perypetie związane z nauką i relacjami z rówieśnikami. Do tego dochodzą nieznane im wcześniej uczucia. Czy to jest miłość? Emocje targają nastolatkami, którzy nie za bardzo wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, bo przecież chłopcy są tacy niedojrzali, o czym świetnie wie Ewa i jej koleżanki…

Ekranizacja książki pochodzącej z popularnej serii dla dzieci. „Głowa pełna Ciebie” już od piątku w Kinie Światowid.

