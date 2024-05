Przerażający horror, odwołujący się do jednego z największych lęków ludzkości – obezwładniającego strachu przed pająkami. „Gniazdo pająka” od 3 maja w Kinie Światowid.

Podczas szalejącej burzy śnieżnej tajemniczy obiekt spada z nieba i przebija ścianę nowojorskiego apartamentowca. Zawiera on jajo, z którego wykluwa się nieznany gatunek pająka. Stworzenie zostaje odkryte przez dwunastoletnią Charlottę, która w tajemnicy przed rodzicami ukrywa swoje znalezisko. Dokarmiany przez nią pająk szybko rozrasta się do gigantycznych rozmiarów, a jego apetyt pozostaje nienasycony. Kiedy w budynku zaczynają ginąć zwierzęta i ludzie, Charlotta i jej bliscy stają do nierównej walki z wygłodniałą bestią. Czy mają jakiekolwiek szanse w starciu z obcą istotą, która posmakowała już krwi i ludzkiego mięsa?

Reżyser: Kiah Roache-Turner

Produkcja: USA 2024

Obsada: Alyla Browne, Ryan Corr, Jermaine Fowler, Penelope Mitchell, Robyn Nevin

Czas: 91 min