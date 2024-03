„Godzilla i Kong. Nowe imperium” - już niebawem w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na premierę najnowszego filmu Legendary Pictures "Godzilla i Kong. Nowe imperium". Tym razem dwaj giganci zmuszeni będą połączyć siły, by stanowić czoło ukrytemu, kolosalnemu zagrożeniu. Czy uda im się uratować nasz świat? Zobacz sam. Premierowy pokaz odbędzie się 27 marca. Film grany będzie do 11 kwietnia.

Legendary Pictures prezentuje sequel filmu „Godzilla vs. Kong”, kolejną odsłonę historii dwóch legendarych potworów. Po epickiej batalii Godzilla i Kong postanawiają zawrzeć przymierze, by wspólnie stanąć do walki przeciw złu pochodzącemu z wnętrza ziemi. Od wyniku tego starcia zależeć będzie dalszy los ludzi i potworów. Twórcy cofną się aż do samych początków dwóch mocarzy - mitycznej batalii, która na zawsze związała ich losy z ludzkością.

Reżyser: Adam Wingard

Produkcja: USA 2024

Obsada: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen, Rachel House

Czas: 113 min