"Gwiazdka Klary Mu" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na ciepłą opowieść o magii świąt. „Gwiazdka Klary Muu” to świąteczna kontynuacja uwielbianej animacji „Klara Muu!”. Ten krótki film jest idealną propozycją dla wszystkich przedszkolaków, którzy rozpoczynają kinową przygodę. Mała krówka z pomocą przyjaciół zrozumie, że Święta to przecież nie tylko prezenty, ważniejsze od pozorów i dekoracji jest po prostu bycie razem. Premierowe seanse od 19 listopada do 2 grudnia.

Wesołych Świąt! Klara Muu wprost nie może doczekać się świątecznego wyjazdu do taty! Jakie niespodzianki czekają na nią na Krowim Wzgórzu? Lawina zabawnych i nieprzewidzianych wydarzeń postawi radosne świętowanie pod znakiem zapytania. Niezwykle podekscytowana Klara po raz pierwszy spędzi Gwiazdkę ze swoim tatą na Krowim Wzgórzu. Kiedy przybywa na farmę, okazuje się, że kompletnie nic nie jest jeszcze gotowe! Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że tata Klary zostaje pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga uniemożliwia mu powrót. Co pocznie Klara? Do Świąt zostało już tak niewiele czasu! Może z pomocą zuchwałego bożonarodzeniowego skrzata uda się stworzyć na Krowim Wzgórzu świąteczną atmosferę? Reżyser: Will Ashurst Produkcja:Norwegia Czas: 68 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid