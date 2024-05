Hit Man w Kinie Światowid

Doceniony przez krytyków i festiwalową publiczność komediowy film sensacyjny w reżyserii wielokrotnie nominowanego do Oscara – Richarda Linklatera. Jedyne w swoim rodzaju połączenie akcji, humoru, suspensu, sensacji i burzliwego romansu. „Hit Man” od 17 maja w Kinie Światowid.

Na co dzień skryty i nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson, pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego Orleanu. Obdarzony niespotykanym talentem do zdumiewających metamorfoz i przebieranek, mężczyzna nie ma sobie równych w wyłapywaniu ludzi planujących morderstwa swoich wrogów. Co jednak, gdy – podszywając się pod seksownego killera – sam znajdzie się pod wpływem i urokiem kobiety, którą zamierzał posłać za kratki? Czy uwikłany w gorący romans zdoła oprzeć się pięknej Madison, czy też sam stanie się ofiarą w tej przebiegłej grze pozorów?

Reżyser: Richard Linklater

Produkcja: USA 2023

Obsada: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao

Czas: 115 min