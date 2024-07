Horror „Kod zła” w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na premierowe seanse horroru „Kod zła”. Film pojawi się w repertuarze od 12 lipca.

Spowity mrokiem i wypełniony okultystycznymi zagadkami horror producentów „Laleczki”, „Sinistera” oraz kultowej serii „Naznaczony”, którego same już tylko zapowiedzi wywołują ciarki na plecach u fanów gatunku. „Kod zła” to spotkanie z najbardziej intrygującą rolą w karierze nagrodzonego Oscarem Nicolasa Cage’a („Dream scenario”, „Mandy”), u boku którego wystąpiła gwiazda świetnie przyjętego „Coś za mną chodzi” – Maika Monroe. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny jest Osgood Perkins, twórca horrorów „Małgosia i Jaś” oraz „Zło we mnie”, a prywatnie syn grającego główną rolę w legendarnej „Psychozie” Alfreda Hitchcocka – Anthony’ego Perkinsa. Międzynarodowym działaniom promocyjnym filmu „Kod zła” towarzyszy wyjątkowa kampania viralowa, która przykuła uwagę fanów horrorów i spotkała się z ich bardzo dużym uznaniem.

Reżyseria: Osgood Perkins

Obsada: Nicolas Cage, Maika, Alicia Witt

Produkcja: USA 2024

Czas: 101 min