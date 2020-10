Jak zostać gwiazdą w Kinie Światowid

Maciej Zakościelny, Julia Kamińska i Urszula Dudziak jako bezwzględni jurorzy muzycznego talent show! Od 2 do 15 października Kino Światowid zaprasza na film „Jak zostać gwiazdą”. Obraz pokazuje kulisy programu, w którym sława równie mocno zależy od głosu i kunsztu muzycznego, co rozpętanych skandali i zakulisowych intryg.

Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru – młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.

Reżyseria: Anna Wieczur-Bluszcz. Obsada: Katarzyna Sawczuk, Maciej Zakościelny, Anita Sokołowska, Julia Kamińska, Tomasz Karolak, Maria Pakulnis, Urszula Dudziak, Krzysztof Ibisz, Wojciech Solarz, Barbara Wypych, Adrian Majewski, Michał Piprowski. Produkcja: Polska 2020. Czas: 117 min

