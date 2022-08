"Każdy wie lepiej" w Kinie "Światowid"

„Każdy wie lepiej” to pełna humoru i wzruszeń komedia opowiadająca o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Ich dwoje, jej dzieci, jego dzieci, dociekliwi teściowie, byli małżonkowie. Lawina zaskoczeń i przeszłość, która upomni się o swoje. Rodzinne przemeblowanie to idealna recepta na błyskotliwą komedię, która zaskoczy każdego! Gramy od 5 do 18 sierpnia.

Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „żyli długo i szczęśliwie” ... ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele różni, ale mają jeden cel – rozbić związek Ani i Grześka. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Reżyseria: Michał Rogalski Produkcja: Polska Obsada: Joanna Kulig, Michał Czernecki, Andrzej Seweryn, Grażyna Szapołowska, Maciej Musiałowski , Julia Wyszyńska, Ewa Wencel, Maria Maj, Jerzy Janeczek, Krzysztof Zarzecki Czas: 105 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

